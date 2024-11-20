В городе Губкин раздавались взрывы и поднимался черный дым.

В городе Губкин Белгородской области Российской Федерации успешно поражен командный пункт группировки войск "Север" оккупационной армии. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что местные жители наблюдали густой черный дым, чувствовали его запах, слышали громкие звуки взрывов.

В ГУР добавили, что врага ждет возмездие за каждое совершенное против украинского народа преступление.

Война в Украине - удары по оккупантам

Как сообщал УНИАН, в ночь на 19 ноября 2024 года подразделения Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли удар по арсеналу Минобороны в Брянской области.

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, поражен арсенал 1046 центра материально-технического обеспечения в районе города Карачев Брянской области РФ. Там раздавались взрывы и детонация в районе цели.

Руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Андрей Коваленко отметил, что там были артиллерийские боеприпасы, включая кндровские к их системам, КАБы, зенитные ракеты и боеприпасы к РСЗО.

Коваленко добавил, что ранее этот склад уже был атакован украинскими дронами.

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