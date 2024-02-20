Украинская авиация за сутки ударила по 10 районам сосредоточения вражеского личного состава, отметили в Генштабе нашей армии.

Продолжается полномасштабная война в Украине против РФ. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, как за прошедшие сутки российские оккупанты били по территории нашей страны, и какой ответ им дали наши военнослужащие.

Как отмечается в сообщении на странице Генштаба ВСУ, опубликованном во вторник утром, 20 февраля, в Facebook, за прошедшие сутки враг нанес семь ракетных и 87 авиационных ударов, совершил 137 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые и погибшие среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные и частные дома, а также другие объекты гражданской инфраструктуры", - отметили в Генштабе.

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Авиационным ударам подверглись девять населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской и Запорожской областей, а под артиллерийским огнем оказались более 120 населенных пунктов этих же областей, а также Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской.

"За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, одному пункту управления и 10 зенитно-ракетным средствам противника", - отмечается в сообщении.

Кроме того, силами и средствами противовоздушной обороны Украины были уничтожены 23 ударных беспилотника типа Shahed-136/131. Также подразделениями ракетных войск были нанесены удары по одному пункту управления, четырем складам боеприпасов и пяти артиллерийским средствам противника.

Война в Украине, - какой день и что надо знать сейчас

Сегодня уже 727 день с начала полномасштабного вторжения РФ на нашу территорию (началось 24 февраля 2022 года).

Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 февраля российские оккупационные войска атаковали территорию Украины двумя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400, управляемой авиационной ракетой Х-31 и 23-ю ударными дронами типа Shahed.

Ракеты были запущены из Белгородской области России и оккупированной части Запорожья. В то же время беспилотники летели из российского Приморско-Ахтарска. Украинские защитники сбили все 23 дрона в пределах Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

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