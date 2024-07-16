ВСУ уничтожили 13 танков, 44 артсистем и 36 ББМ российских войск, - Генштаб

Также были уничтожены десятки единиц другого вооружения и техники.

Силы обороны Украины за минувшие сутки обезвредили 1 тысячу 100 российских захватчиков.

Как говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook, общие боевые потери России ориентировочно составили 561 тысяч 400 человек.

танков - 8227 (+13);

боевых бронированных машин - 15862 (+36);

артиллерийских систем - 15368 (+44);

реактивных систем залпового огня - 1119;

средств ПВО - 892;

самолетов - 361;

вертолетов - 326;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 12193 (+45);

крылатые ракеты - 2398;

корабли/катера - 28;

подводные лодки / submarines - 1;

автомобильной техники и автоцистерн - 20680 (+57);

специальная техника - 2577 (+8).

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, по данным аналитиков Института изучения войны (ISW), ВСУ недавно отбили некоторые позиции в южной части Нью-Йорка (к югу от Торецка) и подтверждают некоторые сообщения о наступлении ВС РФ в пределах Торецка. российские войска недавно немного продвинулись в восточном районе Северного (к востоку от Торецка). Также оккупанты продолжали наступление в районе Железного (к юго-востоку от Торецка).

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Уже к концу текущего года у России может закончиться техника, сказал военный эксперт, военный летчик-инструктор, полковник запаса Роман Свитан.

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