Силы обороны Украины за минувшие сутки обезвредили 1 тысячу 100 российских захватчиков.
Как говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook, общие боевые потери России ориентировочно составили 561 тысяч 400 человек.
- танков - 8227 (+13);
- боевых бронированных машин - 15862 (+36);
- артиллерийских систем - 15368 (+44);
- реактивных систем залпового огня - 1119;
- средств ПВО - 892;
- самолетов - 361;
- вертолетов - 326;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 12193 (+45);
- крылатые ракеты - 2398;
- корабли/катера - 28;
- подводные лодки / submarines - 1;
- автомобильной техники и автоцистерн - 20680 (+57);
- специальная техника - 2577 (+8).
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Как сообщал УНИАН, по данным аналитиков Института изучения войны (ISW), ВСУ недавно отбили некоторые позиции в южной части Нью-Йорка (к югу от Торецка) и подтверждают некоторые сообщения о наступлении ВС РФ в пределах Торецка. российские войска недавно немного продвинулись в восточном районе Северного (к востоку от Торецка). Также оккупанты продолжали наступление в районе Железного (к юго-востоку от Торецка).
Уже к концу текущего года у России может закончиться техника, сказал военный эксперт, военный летчик-инструктор, полковник запаса Роман Свитан.