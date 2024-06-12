РФ лишилась еще ряда офицеров, поделился "Штирлиц" из украинской армии.

РФ в ходе полномасштабной войны против Украины потеряла еще ряд офицеров, в том числе капитана Сергея Дранкова и лейтенанта Руслана Шарафутдинова.

Уничтожены также два вражеских командира - руководителя роты Нажмиддин Якубов, который имеет звание "капитан", а также главарь штурмовой роты Рустам Галимов, сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (имеет позывной "Штирлиц") в своем канале в Telegram.

Украинский воин также показал фотографии ликвидированных "шишек" из оккупационных сил противника.

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Днем 12 июня Генштаб ВСУ сообщил, что за прошедшие сутки на фронте было зафиксировано 98 боевых столкновений. В частности, противники пытались двигаться вперед на Харьковском, Купянском и Покровском направлениях.

Противники несут огромные потери на нашей земле. Общие потери РФ на 12 июня 2024 года составляют приблизительно 521 830 захватчиков. 11 числа Анатолий Штефан сообщил о ликвидации нескольких офицеров России, в том числе, подполковника Сергея Денисова и командира роты управления мотострелкового полка капитана Владимира Шапошникова.

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