ВСУ успешно уменьшают армию противника / фото 58 отдельная мотопехотная бригада им. гетмана Ивана Выговского

Силами обороны за минувшие сутки уничтожено 980 российских оккупантов на украинской земле.

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года составили около 521 830 человек.

Кроме того, уничтожено за прошедшие сутки 46 вражеских артиллерийских систем (с начала полномасштабного вторжения 13736).

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Также противник потерял:

  • танков - 7911 (+9 за минувшие сутки);
  • боевых бронированных машин - 15187 (+11);
  • средства ПВО - 844 (+2);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 11042 (+19);
  • крылатые ракеты - 2280 (+2);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 18736 (+60);
  • специальная техника - 2290 (+2).

С начала полномасштабного вторжения уничтожено 359 самолетов России, 326 вертолетов, 28 кораблей, одна подводная лодка.

'Минуснуто' немало оккупантов и их техники: почти 50 артиллерийских систем 'дострелялись'

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, Россия отправляет достаточно профессиональные диверсионно-разведывательные группы для проникновения через украинскую границу.

Украинские защитники применяют определенные тактические приемы, чтобы даже на подходе к границе была возможность выявлять и уничтожать группы оккупантов

Этой ночью враг нанес ракетно-дроновой удар по Украине. Как сообщает командующий Воздушных Сил Николай Олещук, всего было 30 средств воздушного нападения.

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