'Минуснуто' немало оккупантов и их техники: почти 50 артиллерийских систем 'дострелялись'

Силами обороны за минувшие сутки уничтожено 980 российских оккупантов на украинской земле.
Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года составили около 521 830 человек.
Кроме того, уничтожено за прошедшие сутки 46 вражеских артиллерийских систем (с начала полномасштабного вторжения 13736).
Также противник потерял:
- танков - 7911 (+9 за минувшие сутки);
- боевых бронированных машин - 15187 (+11);
- средства ПВО - 844 (+2);
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 11042 (+19);
- крылатые ракеты - 2280 (+2);
- автомобильной техники и автоцистерн - 18736 (+60);
- специальная техника - 2290 (+2).
С начала полномасштабного вторжения уничтожено 359 самолетов России, 326 вертолетов, 28 кораблей, одна подводная лодка.
Война в Украине - последние новости
Как сообщал УНИАН, Россия отправляет достаточно профессиональные диверсионно-разведывательные группы для проникновения через украинскую границу.
Украинские защитники применяют определенные тактические приемы, чтобы даже на подходе к границе была возможность выявлять и уничтожать группы оккупантов
Этой ночью враг нанес ракетно-дроновой удар по Украине. Как сообщает командующий Воздушных Сил Николай Олещук, всего было 30 средств воздушного нападения.