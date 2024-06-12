'Минуснуто' немало оккупантов и их техники: почти 50 артиллерийских систем 'дострелялись'

ВСУ уничтожили 9 танков, 11 ББМ и десятки единиц другой техники.

Силами обороны за минувшие сутки уничтожено 980 российских оккупантов на украинской земле.

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года составили около 521 830 человек.

Кроме того, уничтожено за прошедшие сутки 46 вражеских артиллерийских систем (с начала полномасштабного вторжения 13736).

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Также противник потерял:

танков - 7911 (+9 за минувшие сутки);

боевых бронированных машин - 15187 (+11);

средства ПВО - 844 (+2);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 11042 (+19);

крылатые ракеты - 2280 (+2);

автомобильной техники и автоцистерн - 18736 (+60);

специальная техника - 2290 (+2).

С начала полномасштабного вторжения уничтожено 359 самолетов России, 326 вертолетов, 28 кораблей, одна подводная лодка.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, Россия отправляет достаточно профессиональные диверсионно-разведывательные группы для проникновения через украинскую границу.

Украинские защитники применяют определенные тактические приемы, чтобы даже на подходе к границе была возможность выявлять и уничтожать группы оккупантов

Этой ночью враг нанес ракетно-дроновой удар по Украине. Как сообщает командующий Воздушных Сил Николай Олещук, всего было 30 средств воздушного нападения.

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