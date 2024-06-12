На фронте сегодня произошло 40 боевых столкновений, в частности на Ореховском направлении враг дважды потерпел неудачу во время попыток вытеснить украинских защитников с позиций в районе Малой Токмачки.

Украинские Силы обороны поразили 20 мест сосредоточения сил врага только за одни сутки. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по ситуации с российским вторжением.

"Вчера украинские Воздушные силы, ракетные войска и артиллерия поразили 20 районов сосредоточения личного состава и техники противника", - говорится в сообщении.

На фронте за прошедшие сутки зафиксировано 98 боевых столкновений. Враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам три ракетных удара, с применением четырех ракет, совершил 59 авиационных ударов, в частности, сбросил 98 КАБов.

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Сегодня же произошло 40 боевых столкновений.

Так, продолжаются попытки захватчиков атаковать Волчанск на Харьковском направлении. С начала суток в районе города продолжается боестолкновение. Ситуация контролируемая, отмечает Генштаб.

На Купянском направлении попытка агрессора атаковать в районе Петропавловки потерпела неудачу. Напряженная ситуация возле Мясожаровки, где сейчас идет бой.

На Лиманском направлении идут бои в районах Дружелюбовки, Невского и Серебрянского лесничества. Ситуация под контролем Сил обороны.

"На Северском направлении напряженная обстановка вблизи Спирного и Раздоловки, где с начала суток уже произошло 11 боестолкновений, из них два отбиты без успеха для врага, девять - еще продолжаются", - говорится в сводке.

На Покровском направлении оккупанты осуществляют попытки продвинуться в районах Калинового, Новоалександровки и Новопокровска. За сегодня уже произошло 10 атак наших позиций, три из которых успешно отбиты. Боевые действия продолжаются.

"Агрессор продолжает давить на наши позиции на Кураховском направлении, в районах Красногоровки и Георгиевки. Ситуация контролируемая, боестолкновения продолжаются. На Ореховском направлении враг дважды потерпел неудачу во время попыток вытеснить украинских защитников с позиций в районе Малой Токмачки. Потерь позиций не допущено", - информирует Генштаб.

На остальных направлениях активных действий оккупанты не проводили.

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составили 980 человек. Как утром сообщил Генеральный штаб ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по состоянию на сегодня составляют около 521 830 человек.

Также за минувшие сутки враг потерял девять танков, 11 боевых бронированных машин, 46 артиллерийских систем, два средства ПВО, 19 БпЛА ОТР, две ракеты, 60 автомобилей и две единицы специальной техники.

В ночь на 12 июня 2024 года оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по Украине, применив ракеты воздушного и наземного базирования, а также ударные БПЛА. Всего было запущено 30 средств воздушного нападения. Нашими силами ПВО сбито 29 воздушных целей: 1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал"; 4 крылатые ракеты Х-101/Х-555; 24 ударных БпЛА типа "Shahed". Не удалось сбить 1 баллистическую ракета "Искандер-М", которую выпустили с ВОТ Крыма.

Одной из основных целей ракетной атаки врага стала украинская столица. Воздушная тревога в Киеве продолжалась почти 2 часа.

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