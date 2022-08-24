Они примут дополнительные меры предосторожности в ближайшие дни.

Госдепартамент США не планирует каких-либо немедленных изменений в дипломатическом присутствии в Украине, несмотря на опасения по поводу угрозы российских ракетных ударов в ближайшие дни.

Об этом CNN рассказал высокопоставленный представитель администрации.

По его словам, в ближайшие дни дипломаты примут дополнительные меры предосторожности, однако пока они не собираются покидать Киев.

Как сообщал УНИАН, 23 августа посольство Соединенных Штатов Америки призвало своих граждан покинуть Украину из-за угрозы обстрелов гражданской инфраструктуры Российской Федерацией в ближайшие дни.

"Госдеп располагает информацией о том, что Россия наращивает усилия по нанесению ударов по гражданской инфраструктуре и правительственным объектам Украины в ближайшие дни. Российские удары в Украине представляют постоянную угрозу для гражданского населения и гражданской инфраструктуры", - говорилось в официальном сообщении посольства.

Напомним, что перед началом полномасштабного вторжения РФ посольство США прекратило работу в Киеве, а оставшиеся сотрудники выехали во Львов.

18 мая они возобновили свою работу в столице.

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