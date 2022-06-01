В конце концов все завершилось хорошо и все дальнобойщики - как с украинской, так и с польской стороны - вернулись к своим семьям.

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим прокомментировал "спецоперацию" по возвращению белорусских дальнобойщиков под эгидой КГБ, заявив, что это Минск брал в заложники украинских водителей.

Об этом Кизим написал в Facebook.

"Вообще непонятно, почему КГБ приписывает себе все "успехи", ведь белорусские дипломаты сделали не меньше (если не больше), чтобы вернуть белорусских граждан домой, в частности, с помощью посольства Украины в Беларуси", - отметил дипломат.

Он признал, что определенные трудности в возвращении белорусских дальнобойщиков были, но Украина никого не собиралась задерживать.

"Каждое ведомство имеет свой "интерес", и все, что связано с вопросами безопасности, во время войны становится главным. Это, конечно, затягивало процесс. Хотя, например, с белорусами в Черновцах наш консул имел постоянный контакт по телефону, как и с их родственниками в Беларуси и с представителями Минтранса. А когда вывозили тела двух погибших от ракетного удара (понятно, откуда прилетела ракета) белорусов в Коростене, то этим занимались не только украинские и белорусские консулы и представители Минтранса, но и польские коллеги. О КГБ здесь вообще речь не шла", - отметил Кизим.

По словам украинского посла, участие белорусского КГБ в "спецоперации" ограничилось звонками в его адрес с "предупреждениями".

"Получилось так. Украинские представители автоперевозчиков вели переговоры с русскими о взаимном обмене водителей, которые оказались в России (украинские) и в Украине (российские). Была достигнута договоренность о том, что местом "обмена" будет пограничный переход в Бресте. Автобус с украинцами приедет туда через Беларусь, а с российскими из Украины - через Польшу. И тут началась спецоперация. Когда россияне пересекли границу и оказались в Беларуси, белорусские пограничники не выпустили украинцев и поставили условие, что выпустят их только в обмен на своих". Поселили их в отдельном вагоне и выставили вокруг охрану. То есть фактически взяли в заложники украинских водителей", - подытожил Кизим.

Он отметил, что в конце концов все завершилось хорошо и все дальнобойщики - как с украинской, так и с польской стороны - вернулись к своим семьям.

"Но стоит ли этот фильм того, чтобы, "вбрасывая" в информационное пространство Беларуси еще одну порцию антиукраинской пропаганды, в очередной раз безуспешно пытаться создать из украинцев "образ врага" в белорусском обществе?"- отметил посол.

Накануне самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что КГБ РБ "без единого выстрела" провела "специальную операцию в Украине об освобождении белорусских граждан " и раздал награды за ее проведение.

Вас также могут заинтересовать новости: