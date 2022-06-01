Он назвал принятие шестого пакета санкций против РФ большим достижением.

Германия даёт Украине 1 миллиард евро, а Россия за день зарабатывает 2 миллиарда.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

По его словам, с точки зрения санкций против Российской Федерации пора "обрезать всё"

"Президент сегодня и глава Офиса как его политический советник дали оценку. Для Украины неприемлемым является 50 дней между пятым и шестым пакетами. Это очень много. Шольц говорит гордо: "Мы выделили Украине 1 миллиард евро". Это много, это хорошая помощь, но за один день РФ зарабатывает 2 миллиарда на нефти и газе. И 50 дней это, грубо говоря, 100 миллиардов", - сказал Арестович.

Он отметил, что с начала полномасштабного вторжения Россия заработала свыше 200 миллиардов евро.

"Соревнования могут идти долго ещё, там нужно обрезать всё. Но с точки зрения того, как оно всё принималось, этот шестой пакет. Это большущее достижение", - отметил Арестович.

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Напомним, что Европейский Союз согласовал 6-й пакет санкций против России, в котором предусмотрено значительное ограничение импорта нефти из РФ.

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