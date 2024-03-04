Важно, чтобы в областном центре люди как можно быстрее получили всю необходимую помощь, подчеркнул президент.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил взять на контроль вопрос предоставления пострадавшим от российского удара одесситам надлежащей помощи, в том числе нового жилья.

Об этом глава государства сообщил по итогам проведения ежедневного селектора в Telegram. "Получил последнюю информацию о спасательной операции в Одессе. Разбор завалов завершили. Теперь важно, чтобы люди как можно быстрее получили всю необходимую помощь, в том числе и новое жилье взамен утраченного. Дал поручение главе ОГА взять это на контроль", - подчеркнул Зеленский.

Также президент сообщил, что продолжается ликвидация последствий обстрела Курахово, где российские оккупанты ударили управляемой авиабомбой по жилому кварталу. "Там, к счастью, без жертв, но много раненых. Людям также оказывают всю необходимую помощь", - отметил глава государства.

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Кроме того, президент заслушал министра и представителей Минобороны насчет фактических поступлений оружия и боеприпасов, а также запланированных поступлений в марте. В частности, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал об оперативной обстановке на основных направлениях, аудите Вооруженных сил, ротации бригад и кадровых решениях в их пределах. Еще в обязательном порядке были заслушаны доклады разведок, СБУ и МВД.

Зеленский отметил, что "зерновой коридор" продолжает демонстрировать хорошую динамику - приближаемся к отметке в 30 миллионов тонн грузов, из них только за февраль экспортировали более 8 миллионов тонн. "Продолжаем развивать и альтернативные маршруты: Дунаем и через Молдову", - добавил президент.

В центре внимания Одесса - новости, которые стоит прочитать

Как сообщал УНИАН, ночью 2 марта российский дрон-камикадзе попал в 9-этажный дом в Одессе, что привело к разрушению почти целого подъезда. Под завалами были найдены 12 погибших. Пятеро из них - дети.

Владимир Зеленский отмечал, что россияне продолжают воевать с мирными украинцами. Украинский лидер подчеркнул, что нам нужно больше систем противовоздушной обороны от партнеров.

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