Уровень жизни людей в пригороде столицы стал для захватчиков настоящим шоком.

Жители освобожденной от российских оккупантов Бородянки Киевской области, рассказали, что российские военные, как дикари, удивлялись , что дома в городе построены из кирпича, а в каждом домохозяйстве есть ноутбук.

Уровень жизни людей в пригороде столицы стал для захватчиков настоящим шоком, говорится в сообщении СБУ в Телеграм-канале.

Как поделилась местная семья, когда россияне пришли в их дом, они скрылись в подвале. Именно тогда семья услышала разговор оккупантов.

"Пришли к нам и всю ночь были во дворе, мы сидели в погребе. У них такие фразы были: "Ты посмотри, у них все дома из кирпича, в каждом доме есть ноутбуки и жрут Nutella". Для нас это было шоком. Для нас это обычные вещи – кирпичный дом, ноутбук. Для нас обычная вещь Nutella, для детей, наверное. Для них - это чудо", - поделилась женщина.

Как сообщал УНИАН, Бородянка самый разрушенный город Киевщины: по нему били неуправляемыми 250-килограммовыми фугасными авиабомбами, "Ураганами" и "Смерчами". 7 апреля в городе начали разбирать завалы и доставать тела погибших.

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