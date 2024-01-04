Новая структура получила разрешение на использование огнестрельного оружия.

После неудачной попытки мятежа ЧВК "Вагнера" в июне 2023 года президент РФ Владимир Путин создал новые военные структуры для защиты Москвы.

Как сообщает Министерство обороны Великобритании в соцсети Х (бывший Twitter), российский лидер еще в ноябре 2022 года одобрил создание Сил безопасности правительства Москвы для охраны столичной инфраструктуры. Однако с июля 2023 года эта структура изменилась и приобрела более военизированный характер.

Отмечается, что ее сотрудники получили разрешение на использование огнестрельного оружия. В разведке предполагают, что было также привлечено несколько тысяч новобранцев из запланированной численности 15 тысяч человек.

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По мнению британцев, новая структура является еще одним примером давней российской традиции милитаризации: увеличения числа вооруженных организаций за пределами регулярных вооруженных сил. Однако усиление структуры, вероятно, связано с походом "Вагнера" на Москву.

"Проект также предоставляет москвичам возможность добровольно выполнять "патриотические" обязанности военного времени, избегая при этом службы на передовой в Украине. Мэр Москвы Сергей Собянин сумел ограничить прямое влияние конфликта на относительно обеспеченное население столицы. Большинство российских потерь в Украине - из беднейших провинциальных регионов", - добавили в Минобороны Британии.

Поход "Вагнера" и убийство Пригожина

В ночь на 24 июня по приказу Пригожина войска ЧВК "Вагнера" двинулись в сторону российских городов, однако почти дойдя до Москвы передумал и договорился с властями.

23 августа ряд СМИ сообщили, что в России разбился самолет, принадлежавший владельцу ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. Впоследствии его официально объявили погибшим. Егопохоронили 29 августа в Санкт-Петербурге в закрытом формате.

Впоследствии президент Владимир Зеленский обвинил в смерти Пригожина российского лидера.

The Wall Street Journal недавно написал, что ликвидацию главы ЧВК организовал директор ФСБ и председатель Совбеза России Николай Патрушев.

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