Священника обвиняют в шпионаже. Вместе с ним в российском СИЗО содержатся около 150 украинских военнослужащих.

Российские оккупанты продолжают пытать украинского священника Василия Вырозуба, взятого в плен вместе с экипажем спасательного судна "Сапфир" в конце февраля.

Об этом в Facebook сообщил архимандрит Никита (Сыровегин) со ссылкой на капеллана Александра Чокова, освобожденного недавно из российского плена.

"Священнослужителя Одесской епархии Православной церкви Украины, настоятеля Свято-Троицкого храма Одессы протоиерея Василия Вырозуба продолжают содержать в следственном изоляторе №2 города Старый Оскол Белгородской области. Нашего священника заточили в карцер, подвергают пыткам, обвиняют в шпионаже", - сообщил архимандрит.

Он просит всех неравнодушных молиться за скорейшее освобождение Вырозуба и других украинских воинов, которые сейчас находятся в этом СИЗО. По данным священнослужителя, речь идет примерно о 150 людях.

Оккупанты захватили экипаж судна "Сапфир": что известно

Как сообщал УНИАН, 24 февраля агрессор вел обстрелы из корабельных вооружений и применил боевую авиацию по пограничникам и воинам ВСУ на острове Змеиный.

По имеющейся на тот момент информации, инфраструктура была разрушена, а остров захвачен. До этого враг неоднократно тщетно пытался запугать украинских защитников с требованиями сдаться и получал один единственный ответ – сдаваться никто не будет.

В этот же день советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что во время артиллерийского удара по острову Змеиный погибли 13 украинских пограничников. Впоследствии появилась новая информация.

25 февраля украинская сторона провела переговоры об эвакуации тел, и в тот же день на остров было направлено судно "Сапфир". На борту был экипаж и священнослужители Одесской епархии ПЦУ Василий Вырозуб и Александр Чоков для выполнения этой миссии.

27 февраля стало известно, что группа кораблей ВМС РФ захватила украинское спасательное судно "Сапфир".

28 февраля в Генштабе заявили, что украинские пехотинцы и пограничники с острова Змеиный живы и находятся в плену. В марте состоялся обмен пленными. В списках были военнослужащие из Змеиного.

В начале апреля стало известно, что российские оккупанты пытают украинского священника, взятого в плен вместе с экипажем "Сапфира".

Позже руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что судно "Сапфир" вернулось под контроль Украины. Все 19 членов экипажа были освобождены из российского плена 25 марта. 29 марта защитник змеиного, пославший российский корабль, вернулся домой.