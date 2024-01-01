Начато досудебное расследование.

В результате удара российского БпЛА в Сумской области от полученных травм скончалась в больнице 52-летняя женщина, тело 40-летнего мужчины достали из-под завалов, еще одна женщина травмирована, сообщает Министерство внутренних дел,

На месте происшествия работают полицейские, спасатели и медики, продолжается ликвидация последствий обстрела.

До этого стало известно, что в результате атаки БпЛА в Сумской области погибла женщина. Как сообщил Офис генерального прокурора, по данным следствия, 1 января около 15:00 российские оккупанты атаковали беспилотниками Эсманскую громаду в Сумской области.

Видео дня

"Один беспилотник попал в многоквартирный жилой двухэтажный дом, его жительница получила тяжелые ранения, от которых скончалась в больнице", - сообщают в прокуратуре.

При этом отмечают, что, по предварительной информации, под завалами находится мужчина. Поисково-спасательная операция продолжается.

При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженные с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Атака России 1 января

Как сообщал УНИАН, 1 января Россия запустила по Украине сразу несколько групп дронов-камикадзе Shahed и ракеты. В ряде областей и в Киеве объявили воздушную тревогу.

В Сумской ОВА сообщили, что российский дрон попал в жилой двухэтажный дом в Эсманской громаде: отмечалось, что есть разрушения, люди оказались под завалами. Речь шла о том, что по предварительной информации, из-под завалов спасены три человека.

Вас также могут заинтересовать новости: