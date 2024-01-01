В ряде областей и в столице объявили воздушную тревогу.

Днем 1 января Россия запустила по Украине сразу несоклько групп дронов-камикадзе Shahed. В ряде областей и в Киеве объявили воздушную тревогу.

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Обновлено 16:25. Карта воздушных тревог на сейчас:

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Обновлено 16:20. О работе ПВО возле Киева сообщают Воздушные силы ВСУ. Отмечается, что ударные БПЛА типа Shahed летят в направлении Киева через Бориспольский район.

Обновлено 16:15. Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что в пригороде столицы работает ПВО: "Находитесь в укрытиях!"

В областной военной администрации добавили, что воздушная тревога продолжается и призвали не снимать работу бойцов "сбивание воздушных целей и их падение".

"В области работает ПВО", - говорится в сообщении.

Обновлено 16:00. Карта воздушных тревог на сейчас:

Сообщается, что в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой областях - угроза применения баллистического вооружения.

Обновлено 15:45. Киевская областная военная администрация сообщила, что в воздушном пространстве региона зафиксированы БПЛА:

"Силы ПВО работают по целям".

В Воздушных силах ВСУ заявили, что группы ударных БПЛА движется в направлении Киева с юго-восточного направления: "Не игнорируйте сигнал тревоги".

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