Днем 1 января Россия запустила по Украине сразу несоклько групп дронов-камикадзе Shahed. В ряде областей и в Киеве объявили воздушную тревогу.
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Обновлено 16:25. Карта воздушных тревог на сейчас:
Обновлено 16:20. О работе ПВО возле Киева сообщают Воздушные силы ВСУ. Отмечается, что ударные БПЛА типа Shahed летят в направлении Киева через Бориспольский район.
Обновлено 16:15. Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что в пригороде столицы работает ПВО: "Находитесь в укрытиях!"
В областной военной администрации добавили, что воздушная тревога продолжается и призвали не снимать работу бойцов "сбивание воздушных целей и их падение".
"В области работает ПВО", - говорится в сообщении.
Обновлено 16:00. Карта воздушных тревог на сейчас:
Сообщается, что в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой областях - угроза применения баллистического вооружения.
Обновлено 15:45. Киевская областная военная администрация сообщила, что в воздушном пространстве региона зафиксированы БПЛА:
"Силы ПВО работают по целям".
В Воздушных силах ВСУ заявили, что группы ударных БПЛА движется в направлении Киева с юго-восточного направления: "Не игнорируйте сигнал тревоги".