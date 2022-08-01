По его мнению, Россия не сможет выйти на границу Херсонской области.

У войск РФ есть задача - минимум выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей до конца лета. Дополнительной задачей был выход на админграницы Херсонской области.

Об этом в интервью для РБК-Украина рассказал член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.

"Они постоянно переносят эту дату, они хотели выйти на админграницы Донецкой и Луганской области сначала до конца мая, потом до конца июня, потом до конца июля... Но на самом деле они хоть и немного, но больше теряют, чем приобретают в этой области, то у них следующая промежуточная идея: до конца лета они попытаются захватить столько, сколько смогут, затем провести на этих территориях псевдореферендумы. Вопрос о проведении референдумов совпал с единым днем голосования в РФ, 11 сентября эти референдумы должны пройти, и по их итогам они будут "включать" эти территории в состав РФ, то есть аннексировать", - заявил нардеп.

По его мнению, Россия не сможет выйти на границу Херсонской области.

"Они вряд ли выйдут на границы Херсонской области даже при оптимистичных для них расчетов, и точно они не смогут захватить всю Запорожскую область, то явно с Херсонской и Запорожской области они придумают какую-то "таврическую губернию", объединят туда весь оккупированный юг, который аннексируют как отдельный субъект, не привязываясь к админграницам", - добавил Рахманин.

Как сообщал УНИАН, по данным Института изучения войны (ISW) членов путинской партии "Единая Россия" отправили на временно оккупированные территории Украины с целью подготовки "референдумов" по их аннексии.

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