Зенитные системы усилят защиту украинской энергетической системы, отметил президент.

Президент Владимир Зеленский в среду, 11 января, высказался о решении партнеров предоставить Украине танки и зенитные системы.

Глава украинского государства после встречи с президентами Польши и Литвы - Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой (такой формат называют Люблинский треугольник), поблагодарил партнеров, говорится в его канале в Telegram.

"...я могу сказать важное слово для нашей обороны, для нашей общей защиты - и Украины, и всей Европы. Это слово - танки. Я приветствую это решение - которое приняла Польша, которое приняли Анджей и правительство Польши. Я благодарю Литву... за решение передать Украине зенитные системы, которые усилят защиту нашей энергетической системы, в частности, от атак дронами", - отметил Зеленский.

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Ранее стало известно, что Владимир Зеленский отправился во Львов и там встретился с Гитанасом Науседой и Анджеем Дудой.

Помощь Украине - новости, которые стоит знать

11 января Анджей Дуда во Львове заявил, что Польша передаст Украине роту танков Leopard. В первый пакет помощи войдут 10 таких танков.

Стоит отметить, что власти Украины уже несколько месяцев подряд просили передать защитникам нашего государства танки Leopard. Такую просьбу прежде всего адресовали Германии, но немецкие власти отклоняли запросы.

Также 11 января во Львове Гитанас Науседа сказал, что Литва передает системы противовоздушной обороны и зенитные установки, которые должны помочь украинцам в борьбе.

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