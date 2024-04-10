По словам Майка Ли, оба предложения по помощи США Киеву не выдерживают никакой критики.

Остановить войну в Украине необходимо за столом переговоров. Об этом в своей статье для The Hill пишет сенатор от штата Юта, представитель Республиканской партии Майк Ли.

По его словам, в случае одобрения Конгрессом 60 миллиардов долларов для Украины "поддержка Соединенными Штатами прокси-войны только за три года достигнет почти 200 миллиардов долларов".

"Между тем США намеренно игнорируют насущные проблемы безопасности на нашей собственной южной границе. И все же правящие политики считают, что они могут ввести избирателей в заблуждение, заставив их подумать, что последний чек в Украину не пустой. Не поддавайтесь на это", - призвал политик.

Он также раскритиковал оба предложения по помощи Киеву - ликвидацию замороженных активов российского Центрального банка и беспроцентный займ для Украины от США.

"По неофициальным оценкам, под юрисдикцией США хранятся лишь 5-8 миллиардов долларов замороженных российских активов. Оставшиеся примерно 290 миллиардов долларов подпадают под юрисдикцию Европейского Союза. Сторонники предложения говорят, что это увеличивает распределение бремени. На самом деле Брюссель, Берлин и Париж остаются категорически против использования российских активов, находящихся под контролем ЕС", - пишет Ли.

При этом он утверждает, что беспроцентный заем с возможностью отказа не является "инновационным", ведь займы предусматривают полное погашение, включая механизмы, которые гарантируют, что сторона-заемщик придерживается плана.

"Президент Трамп недавно подчеркнул это, сказав: "Мы никогда больше не должны давать деньги... без всяких условий". Трамп прав. Заем на многие миллиарды долларов, с условиями или без них, создает опасный прецедент. Это превратило бы США в заимодателя, который выплачивает зарплату мировым бедам, а наши собственные интересы отодвинуты на второй план", - считает сенатор.

По его словам, если цель состоит в том, чтобы прекратить войну в Украине, избежав при этом больших потерь, мирные переговоры остаются единственным жизнеспособным вариантом.

"Поощрять Россию и Украину к достижению мирного соглашения, одновременно обеспечивая безопасность нашей собственной границы, является действительно инновационной идеей. Наша лучшая надежда остановить кровопролитие - за столом переговоров. Незаполненные чеки должны закончиться, и американское государственное управление должно начаться", - резюмировал республиканец.

Помощь США Украине - последние новости

Недавно спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон сообщил, что намерен внести помощь Украине на рассмотрение. В то же время он пообещал "важные нововведения" в соответствующем документе.

Джонсон пояснил, что Белый дом может предоставить Киеву помощь в виде займа. Также он предлагает поддержать закон, уполномочивающий президента конфисковать российские суверенные активы, замороженные в США, и передавать их Киеву.

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