Отмечается, что россияне не забирают своих погибших солдат.

Российские оккупационные войска несут огромные потери на Авдеевском направлении в Донецкой области.

Об этом в эфире "Эспрессо" заявил представитель восточной группировки войск Сергей Череватый.

По его словам, 29 октября оккупанты совершили 41 попытку штурма. Череватый добавил, что все поля битвы покрыты телами захватчиков.

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"Россияне много идут на штурм. На Авдеевском направлении, не сама Авдеевка. Они за сутки прибегли к 41 штурмовому действию. Очень огромные у них потери. Они почему-то не забирают своих солдат. Все поля покрыты ими и стоит трупный смрад. Это то, о чем они не говорят и до чего не дорисовывают побед. Огромные потери у них там", - сказал он.

Война в Украине

Как ранее сообщал УНИАН, рано утром 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение.

За это время силы обороны ликвидировали около 71 200 оккупантов, из которых почти тысячу - за минувшие сутки.

По состоянию на 29 октября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что трасса "Сватово-Кременная" практически под контролем Вооруженных сил Украины.

За 30 октября Силы обороны Украины отбили атаки российских оккупантов в районах трех населенных пунктов в Донецкой области.

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