Половина украинских дронов не долетает до цели, - Bild

Нормальный уровень успешных рейдов у дроноводов - 30-35%, поделился командир украинского подразделения операторов БПЛА.

Половина украинских дронов разбивается, не достигнув цели. Об этом в интервью Bild рассказал офицер Вооруженных сил Украины с позывным "Лекс".

Как отмечает издание, 92 бригада ВСУ, в составе которой воюет батальон ударных дронов "Ахиллес" сейчас противостоит оккупантам в Харьковской области. Бойцы подразделения охотятся на российских солдат и бронетехнику с помощью дронов-камикадзе, в частности немецких. Как рассказал командир с позывным "Лексом", только около половины боевых вылетов заканчиваются успешно.

"Мы работаем в армии. И ни один план не переживает реального контакта с врагом. Если что-то может пойти не так, то оно пойдет не так. Если мы используем передовое оборудование в неясных, тяжелых и хаотичных условиях, многое может пойти не так. Честно говоря, я слышал, что нормальный уровень успешных рейдов у дроноводов - 30-35%. У нас это почти 50%. Но это еще далеко от 100%. Я сказал бы, что примерно половина наших вылетов заканчивается ничем. Иногда это несколько вылетов подряд, и это очень раздражает. Все, что нужно, быть терпеливым и точным, пытаться учесть столько рисков и ошибок, сколько возможно", - заявил офицер.

Использование дронов во время войны в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, украинские дроны взорвали 2000 тонн боеприпасов на юге России. Взрывы на складах вызвали локальные землетрясения, а также были видны из космоса.

В то же время эксперт по радиотехнологиям "Флеш" Сергей Бескрестнов рассказал, что россияне начали оснащать FPV-дронами свои разведывательные беспилотники. По его словам, эта концепция для Украины была известна и тоже разрабатывалась.

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