Мать не могла поверить сыну, что на телевидении передают ложную информации.

Оккупант рассказал, что на российском телевидении лгут об успехах армии на войне в Украине. Он также сообщил о старой технике, которую рашисты применяют для борьбы против ВСУ.

Перехват разговора вражеского солдата с матерью опубликовал пресс-центр Главного управления разведки Министерства обороны Украины в официальном Telegram-канале.

Сначала оккупант рассказал, что его подразделение просто сидит в окопах между российской и украинской артиллерией. Рашист также поведал, как ВСУ успешно обстреливают вражеские позиции. Мать на это говорит, что на телевидении показывают, как работают самолеты на фронте и прочее. А сын далее развенчал всю пропаганду.

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"Пошли они на*уй, пи*даболы. Послушай, вот все, что показывают – полный бред, вот полный. Это вы*боны, вот извиняюсь за слова. Ты бы видела, мы, когда сопровождали колонну техники, — это пи*дец. Это 50-х годов, 60-х и все в единичных, ну, штучных – там 3 танка, 5 таких БМП там, "мотолыг". Ничего на*уй нет. У нас все старое. Я тебе больше скажу: мы еще и про*бываем технику", — рассказал оккупант.

Мать ответила, что по телевизору показывают, как российская армия добывает в боях боевые машины ВСУ.

"Пи*даболы. Я помню это, я каждый раз поражаюсь тому, что показывают по телевизору – параша это все. Тут стыд и срам вообще происходит. Я говорю, и технику мы смотрели, у нас аж слезы наворачивались. Охре*еть, я говорю — 4 танка, а они ржавущие, как они едут — вообще непонятно. Убитые, прожженные", — продолжил рашист.

Оккупант рассказал, что самое крутое, чем они стреляют – это С-300. Но зенитные ракетные комплексы используются редко из-за проблем с боеприпасами. По словам рашиста, их "плохо подвозят". "Грады" тоже применяются раз в день или два. Иногда пролетает самолет или вертолет, но куда они бьют, непонятно. Напоследок оккупант назвал российскую армию "позорищем" и сказал матери не верить пропаганде на телевидении.

Проблемы с техникой в российской армии

Согласно свежим данным от Генштаба ВСУ, с момента полномасштабного вторжения украинские защитники уничтожили почти 15 тысяч единиц разнообразной техники. Сюда относятся 2377 танков, 1405 артиллерийских систем, 264 самолета и 227 геликоптеров.

С конца мая РФ отправляет на фронт в Украине расконсервированные танки Т-62, которые были приняты на вооружение в СССР более 60 лет назад.

По оценкам военных экспертов, из-за санкций Россия может изготавливать только устаревшую технику без высокотехнологичных деталей, например, лазерных дальномеров и приборов ночного видения.

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