Враги по несколько раз в сутки применяют против защитников Украины химическое оружие, поделился спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

Российские оккупанты пытаются зайти в Донецкой области в Новомихайловку, чтобы полностью ее взять.

Об этом сообщил спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун в эфире телемарафона. Он отметил, что враг наиболее активен на Авдеевском и Марьинском направлениях. По его словам, на Марьинском враг имеет новую цель для захвата - Новомихайловку.

"Враг, в частности, пытается окружить Авдеевку, и сейчас у него еще появилась задача - он пытается зайти в Новомихайловку, чтобы полностью ее взять", - отметил он.

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Штупун сообщил, что достаточно активно оккупанты наносят авиаудары, в частности, за прошедшие сутки зафиксирован 41 случай. По его словам, враг продолжает активные штурмовые и наступательные действия - 51 случай за вчера, 14 января. Он отметил, что среднесуточное количество боестолкновений держится на уровне около 50 в день уже неделю - больше всего их на Авдеевском и Марьинском направлениях. При этом подчеркнул, что враг активнее начал использовать бронетехнику.

Офицер отметил, что оккупанты применяют химическое оружие против Сил обороны. "Случая 2-3 в сутки, в основном это хлорпикриновые гранаты К-51, которые вызывают раздражение кожи, слезы и, если в большой концентрации, то у наших солдат может появляться рвота, затрудненное дыхание. Если у человека аллергия, то может быть и смертельный случай, но пока такое не фиксировалось", - добавил он. При этом рассказал, что враг такие гранаты пытается забросить в блиндаж тогда, когда на передовых позициях ему надо сделать ротацию, или во время штурмов.

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Как сообщал УНИАН, российские оккупационные войска все чаще применяют химическое оружие в Украине, что является нарушением Конвенции о запрете химического оружия, участником которой является Россия. В частности, россияне сбрасывают гранты с газом CS.

Аналитики Института изучения войны сообщили, что украинский Генеральный штаб сообщил, что российские войска использовали химическое оружие 626 раз с начала полномасштабного вторжения и по крайней мере 51 раз в 2024 году.

В Генштабе отметили, что российские войска обычно используют беспилотники для сброса на украинские позиции гранат К-51, наполненных раздражающим газом CS, который представляет собой тип слезоточивого газа, используемого для подавления беспорядков.

Украинские военные рассказали, что 14 декабря 2023 года российские войска применили против украинских позиций новый тип специальной газовой гранаты, содержащей газ CS. Российская 810-я морская пехотная бригада ранее, 22 декабря, признала, что намеренно применяет химическое оружие, сбрасывая гранаты К-51 с беспилотников на украинские позиции в районе села Крынки на левобережье Херсонской области.

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