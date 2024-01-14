Россияне сбрасывают на украинские позиции гранат К-51, наполненных раздражающим газом CS.

Российские оккупационные войска все чаще применяют химическое оружие в Украине, что является нарушением Конвенции о запрещении химического оружия, участником которой является Россия. В частности, россияне сбрасывают гранты с газом CS.

Аналитики Института изучения войны сообщили, что украинский Генеральный штаб сообщил, что российские войска использовали химическое оружие 626 раз с начала полномасштабного вторжения и по крайней мере 51 раз в 2024 году.

В Генштабе отметили, что в настоящее время оккупационные войска применяют химическое оружие по украинским позициям до 10 раз в день и что российские войска обычно используют беспилотники для сброса на украинские позиции гранат К-51, наполненных раздражающим газом CS (2-хлорбензальмалононитрил), который представляет собой тип слезоточивого газа, используемого для подавления беспорядков.

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Украинские военные рассказали, что 14 декабря 2023 года российские войска применили против украинских позиций новый тип специальной газовой гранаты, содержащей газ CS. Российская 810-я морская пехотная бригада ранее, 22 декабря, признала, что бригада намеренно применяет химическое оружие, сбрасывая гранаты К-51 с беспилотников на украинские позиции в районе Крынки на восточном берегу Херсонской области.

Стоит отметить, что Россия является участником Конвенции о запрещении химического оружия, которая запрещает использование РХА в качестве метода ведения войны.

Использование химического оружия Россией в Украине

Генштаб ВСУ показал статистику химических атак РФ на конец 2023 года. Отмечается, что страна-агрессор применила 465 химических атак, из них 81 случай только за декабрь 2023 года.

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