Нацполиция за 5 месяцев полномасштабного вторжения России начала более 24,5 тыс. производств по фактам совершения преступлений военнослужащими РФ.

Полицейские расследуют более 1 тыс. уголовных производств против коллаборантов.

Об этом в Facebook сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Он напомнил, что уже 5 месяцев продолжается широкомасштабная война России против Украины.

По данным Клименко, за 5 месяцев в государстве зарегистрировано более 106 тысяч преступлений. И этот показатель всего на 6% меньше, чем в прошлом году.

"В то же время основным преступником в Украине остается Россия. Циничные нарушения законов и обычаев войны ежедневно фиксируют следователи. Нацполиция за 5 месяцев полномасштабного вторжения начала более 24,5 тысяч уголовных производств по фактам совершения преступлений военнослужащими РФ. 385 российских оккупантов и их пособники имеют официальный статус подозреваемых", - отметил он.

Также Клименко сообщил, что полицейские открыли более 1 тыс. уголовных производств по коллаборационной деятельности. 174 человека получили сообщения о подозрении.

Кроме того, полицейские задержали более 1 тыс. 530 лиц, причастных к диверсионной деятельности.

Война в Украине и предатели:

20 июля в Службе безопасности заявили, что с 24 февраля СБУ открыла более 800 производств по фактам осуществления коллаборационной деятельности. Среди подозреваемых - высокопоставленные должностные лица госучреждений, которые находятся на временно оккупированных территориях юга и востока Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: