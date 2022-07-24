Полицейские расследуют более 1 тыс. уголовных производств против коллаборантов.
Об этом в Facebook сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.
Он напомнил, что уже 5 месяцев продолжается широкомасштабная война России против Украины.
По данным Клименко, за 5 месяцев в государстве зарегистрировано более 106 тысяч преступлений. И этот показатель всего на 6% меньше, чем в прошлом году.
"В то же время основным преступником в Украине остается Россия. Циничные нарушения законов и обычаев войны ежедневно фиксируют следователи. Нацполиция за 5 месяцев полномасштабного вторжения начала более 24,5 тысяч уголовных производств по фактам совершения преступлений военнослужащими РФ. 385 российских оккупантов и их пособники имеют официальный статус подозреваемых", - отметил он.
Также Клименко сообщил, что полицейские открыли более 1 тыс. уголовных производств по коллаборационной деятельности. 174 человека получили сообщения о подозрении.
Кроме того, полицейские задержали более 1 тыс. 530 лиц, причастных к диверсионной деятельности.
Война в Украине и предатели:
20 июля в Службе безопасности заявили, что с 24 февраля СБУ открыла более 800 производств по фактам осуществления коллаборационной деятельности. Среди подозреваемых - высокопоставленные должностные лица госучреждений, которые находятся на временно оккупированных территориях юга и востока Украины.
Вас также могут заинтересовать новости:
- На "непокорных" на РАЭС оказывают давление и устраивают расправы - председатель профсоюза
- В Ровно грабитель-полицейский застрелил бойца теробороны (видео)
- Просил Россию нанести ракетный удар по Одессе: задержан поклонник оккупантов (фото, видео)