На фоне этого Россия пытается успеть дожать нас к миру на их условиях, считает эксперт.

Впереди долгие месяцы тяжелой войны, но ситуация, когда российская армия превосходила Украину на всех направлениях - уже давно в прошлом. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал военный эксперт Евгений Дикий.

"Идет перехват инициативы много где. Мы уже неоднократно говорили о Покровске, до которого россияне дошли, но который они уже иначе как в бинокль не увидят. Торецк - который уже на какое-то время был российским тылом, а сейчас в нем снова идут ожесточенные бои", - сказал Дикий.

Он также добавил, что сейчас на других участках фронта, в том числе и на Купянском направлении также начались локальные наступательные действия Сил обороны Украины.

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"Посмотрим, насколько она будет масштабной и какие результаты будут. Но как минимум инициатива снова на нашей стороне. Мы до сих пор держим кусок Курщины, хоть и небольшой. А тем временем мы вдруг появились в Белгородской области, при том, что они нас там ждали. Пока пошли в значительно меньшем масштабе, чем на Курщину. Там осторожная операция, но это уже далеко не разведка боем. Это уже нормальная пехотная операция пехотного масштаба. И тем временем взлетают мосты на Брянщине - с нашей стороны пока ни слова, но почему-то они подрываются", - добавил Дикий.

Он отметил, что пока еще рано говорить о том, что Украина начинает побеждать в этой войне. Впрочем, тотальное преимущество россиян уже ушло в прошлое, считает эксперт. Дикий заявил:

"Время работает больше на нас, чем на них. И это очень важно понимать сейчас, когда они пытаются дожать нас до того, чтобы мы бегом сейчас подписали что-то на их условиях".

Ситуация на фронте: важные новости

Накануне аналитики из Института изучения войны подсчитали, что темп наступления оккупантов в Украине с ноября 2024 года постоянно сокращается, и в марте они захватили втрое меньше территории, чем в ноябре.

Тем временем эксперты DeepState сообщают о критической ситуации в районе Лимана. Они отмечают, что ситуация на отрезке Новое-Катериновка-Невское обостряется, поскольку армия РФ имеет там преимущество.

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