Украинские военнослужащие провели ряд действий, из-за которых оккупанты начали менять тактику.

Российские оккупанты снизили давление в направлении города Покровск, так как меняет тактику боев в Донецкой области после эффективных оборонительных действий ВСУ, заявил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов.

"Немного упало напряжение под городом Покровск, что странно, поскольку россияне долгое время вели боевые действия в первую очередь в этом направлении. Для них это было ключевое направление, которое в некоторые дни преобладало по количеству боестолкновений весь остальной фронт как таковой", - отметил он в эфире "Суспільне. Студия".

Кроме того, Трегубов подчеркнул, что больше боевых столкновений происходит теперь на Торецком направлении. Новопавловское направление продолжает оставаться опасным, бои идут непосредственно в Часовом Яру и в Торецке.

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Военный подчеркнул, что давление под Покровском уменьшилось, в частности, благодаря нескольким тактическим успехам наших военных в боях за Котлино и Песчаное.

При этом потепление практически не повлияло на ход боев.

"В целом, изменения идут не из-за погоды, а из-за технических аспектов. Продолжается техническая гонка в плане БПЛА, находятся новые тактики использования дронов на оптоволокне, которые "залегают" и просто ждут противника где-то себе в кустах. Появляются уже со стороны россиян дороги, которые полностью перекрыты сетками, чтобы украинские дроны не нарушали их пути сообщения и снабжения. Мы оцениваем эффективность этих средств и ищем противодействия", - отметил он.

И подытожил, что ВСУ не стоят на месте и развивают системы БПЛА, которые были бы нечувствительными для систем РЭБ. К примеру, на оптоволокне. Однако важнее в этом аспекте взаимодействие между людьми.

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Ранее УНИАН сообщал, что в России раздаются взрывы в нескольких областях, в сети называют интересные локации. В частности, в российских телеграм-каналах заявляют об атаке на Липецк. Местные жители сообщают, что слышали над городом по меньшей мере 7 взрывов.

Кроме того, элитные российские дроны уничтожили сотни целей на Курщине. Наступление оккупантов началось в момент, когда администрация президента США Дональда Трампа прекратила предоставлять Украине разведданные и поставлять боеприпасы американского производства.

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