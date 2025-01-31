Главная цель Путина на этом этапе - это захват Покровска, отметил Иван Тимочко.

Сейчас на юге Донецкой области россияне сосредоточили свои силы для захвата Константинополя и продвижения вдоль трассы на Запорожье. Такое мнение в эфире 24 Канала высказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

"Это первый, промежуточный этап. А следующее направление, как они будут пытаться вдоль трассы сунуться, - это населенный пункт Багатырь. Это тактические цели наступления врага. Сейчас боевые действия там очень серьезные. И это связано, что враг пытается выровнять фланги на этом направлении. Потому что выйдя в район Константинополя, они будут пытаться там выстроить линию обороны и часть войск перебрасывать на Покровск", - сказал Тимочко.

Он добавил, что на этом этапе ключевой задачей оккупантов является захват Покровска и продвижение на север Донецкой области.

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"Они пытаются сомкнуть порядки войск от Покровска до Краматорского направления. Поэтому мы видим активизацию боев на Краматорском направлении. Это движение через Торецк, Часов Яр и попытки наступать из Лимана. Это выглядит как один замысел россиян по оккупации всей Донецкой области", - добавил Тимочко.

Ситуация на фронте остается сложной: важные новости

По словам политолога и военнослужащего ВСУ Кирилла Сазонова, россияне начали "буксовать" под Покровском. Он также добавил, что сейчас РФ перебрасывает туда дополнительные резервы, поскольку это направление остается ключевым для врага.

Между тем Reuters пишет, что Россия не прекращает попыток окружить город. Они отмечают, что враг подошел к критически важной магистрали. И поэтому Силы обороны вынуждены ехать в город другими дорогами.

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