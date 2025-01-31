Официального подтверждения этой информации нет.

Российские оккупационные войска оккупировали Новоандреевку Донецкой области и продвинулись в районе нескольких населенных пунктов.

Об этом сообщает проект DeepState. Отмечается, что враг продвинулся, в частности, в населенном пункте Нелиповка.

"Враг оккупировал Новоандреевку, а также продвинулся в Нелиповке, Котлино и возле Шевченко", – сказано в сообщении.

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В то же время Силы обороны Украины восстановили позиции возле населенного пункта Удачное в Донецкой области.

Официального подтверждения изложенной в публикации DeepState информации нет.

Война в Украине: ситуация на фронте

С начала суток, 30 января, по состоянию на 22:00 на передовой произошло 125 боевых столкновений с противником. Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ. Согласно сводке, больше всего вражеских атак зафиксировано на Покровском направлении. Там захватчики 51 раз атаковали позиции Сил обороны Украины.

Представитель Национальной гвардии Руслан Музычук сообщал, что оккупанты продвинулись к южной стороне Покровска Донецкой области и проводят атаки на позиции Сил обороны. По его словам, враг плотно использует пехоту группами от двух до десяти человек.

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