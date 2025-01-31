Под Покровском россияне начали 'буксовать' и несут запредельные потери, - Сазонов

Сазонов уверен, что у россиян нет никаких шансов пройти в Мирноград.

Россияне отвлекают часть ресурсов ВСУ, штурмуя позиции в направлении Мирнограда, стремятся растянуть силы наших защитников. Об этом военный ВСУ, доброволец спецподразделения "Гром", политолог Кирилл Сазонов сообщил в эфире Киев24.

Он отметил, что РФ перебрасывает свои подразделения даже с Кураховского направления под Покровск, потому что сейчас Покровское направление для него ключевое.

"Сейчас направление главного удара врага мы видим, что это юг и юго-запад от Покровска. Там у них есть небольшое продвижение. На северо-востоке им это не удалось. Два других направления, на которых они давят, это - северо-восток, развилка на трассе из Покровска на Бахмут, и направление Мирнограда", - рассказал он о ситуации вокруг города.

Видео дня

Сазонов уверен, что у россиян нет никаких шансов пройти к Мирнограду.

"Но это отвлекает часть наших ресурсов, таким образом они пытаются растянуть наши войска", - заметил он.

Военный подчеркнул, что основные силы противника сейчас сконцентрированы именно на юго-западе от Покровска.

"Но мы видим, что враг начинает буксовать. Это видим последние дни, даже неделю. Потому что продвижение в день не более километра в сутки, а потери у них не просто большие, а качество запредельные. То есть под Покровском он, как мы видим, буксует. Тем не менее, он стягивает силы, стягивает все, что у них есть на направление. Он понимает, что взять "в лоб" этот город не получится, поэтому пытается его окружать, пытается выйти на дорогу, которая ведет из Покровска на Павлоград", - сказал Сазонов.

По его словам, брать Покровск "в лоб" россиянам нет смысла начинать, потому что сконцентрировано вокруг города, по приблизительным оценкам, 50-70 тыс личного состава врага.

"А когда он штурмовал Авдеевку, там было 110-120 тыс. И сколько он времени потратил на Авидиевку", - подчеркнул Сазонов.

Покровское направление - главные новости

Как сообщал УНИАН, военный эксперт Сергей Грабский объяснил, какая главная цель российских войск на Покровском направлении: враг хочет выйти на линию Покровск - Константиновка - Часов Яр и взять под контроль дорогу, которая объединяет эти города Донецкой области. По его словам, оккупанты намерены перерезать логистические пути украинских войск, чтобы перегруппировать силы и пойти в наступление в сторону Краматорска и Славянска.

Грабский отметил, что россияне начали активные действия на этом отрезке фронта несколько месяцев назад. Насколько быстро РФ сможет достичь поставленной цели, будет зависеть от того, насколько страна-агрессор готова тратить свой боевой потенциал. Прежде всего речь идет о личном составе.

Вас также могут заинтересовать новости: