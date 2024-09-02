В настоящее время у РФ нет достаточно резервов на случай, если ВСУ удастся остановить наступление на Покровск.

Если Россия сохранит темпы наступления, то в ближайшее время ей удастся выйти к Покровску, заявил в эфире Radio NV секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

"Битва за Покровск будет зависеть от того, какой будем иметь резерв и какие будут приняты решения нашим командованием. Я надеюсь, что врага, во-первых, не допустят туда, а во-вторых, что врагу будет очень дорого стоить продвижение и в Покровск и через Покровск. Повлияет ли это как-то на фронт? Конечно, это наш город. Или это обвалит весь фронт? Я с этим не согласен, потому что противник просто постепенно захватывает территории", - сказал Костенко.

Он также добавил, что даже в случае, если России удастся захватить Покровск, то это не будет означать, что Москва выиграет войну.

Видео дня

"Главное, чтобы это не было серией катастроф, которые в дальнейшем приведут к поражению. Сейчас главное, если нам удастся его остановить. Это такой каток, противник сейчас бросает все силы и средства для того, чтобы прорвать здесь. И если сейчас остановить, у него больших резервов нет, чтобы действовать на других направлениях. Все, что есть - они сосредотачивают здесь", - добавил Костенко.

По словам нардепа, приоритетной целью РФ остается захват всей Донецкой и Луганской областей.

"Для Путина это стратегическая задача. Он даже жертвует Курском - нет особых резервов, что и показала Курская операция. Он не снимает оттуда силы и средства, для него Донецкая и Луганская область важнее, чем Курская. Поскольку там настолько кровавый каток запущен, что если его сейчас остановить, то второй раз его запустить будет сложно. В топку бросают всех - кто только подписал контракт - сразу бросают туда. И они понимают, что второй раз они такое не запустят, поэтому дожимают Донецкую и Луганскую область", - пояснил Костенко.

Российско-украинская война: другие важные новости

Журналисты Financial Times отмечают, что Россия не хочет, чтобы прорыв ВСУ на территорию Курской области подорвал ее планы по захвату новых территорий, поэтому украинские войска продолжают терять позиции на востоке Донецкой области.

Между тем стало известно, что в течение последних двух недель украинские военные деоккупировали часть населенного пункта Глубокое на Харьковщине.

Вас также могут заинтересовать новости: