Враг пытается сейчас вернуть утраченные позиции.

В течение последних двух недель украинские военные деоккупировали часть населенного пункта Глубокое, что на Харьковщине. Об этом рассказал в эфире КИЕВ24 заместитель комбата батальона ударных БпАК "Ахиллес", 92-й ОШБр Олесь Маляревич, информируя о ситуации на направлении.

"Мы деоккупировали часть территории, а именно Глубокого. Это очень важный населенный пункт. И сейчас враг спохватился, подтянул значительные резервы и пытается вернуть утраченные позиции. Сейчас происходят интенсивные боевые действия с их стороны. Мы сейчас находимся в обороне и в принципе надежно держим линию обороны", - сказал военный.

По его словам, здесь находится в частности 11 танковый полк россиян, но постоянно происходят ротации противника.

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Долгое время работала морская пехота, сейчас ее частично меняет мотострелковые дивизии. То есть что они имеют боеспособное, то и сюда направляют. Сейчас вообще "Ахмад" зашел, чтобы усилить", - сообщил Маляревич.

Он подчеркнул, что ворого делает все, чтобы Глыбокое не потерять.

"Это маленький населенный пункт, но очень важный. Обе стороны это понимают. Поэтому сейчас идут бои. Я думаю о Глубоком еще долгое время будут слышать украинцы, что происходит. Если не деоккупировать этот населенный пункт, то там прямая дорога на границу. Они это понимают и поэтому цепляются за него всеми силами", - пояснил Маляревич.

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По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки бои шли в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы.

В ОТГ "Харьков" сообщили, что в Волчанске противник продолжает штурмовые действия в районе многоэтажной застройки. Также отмечали, что в районе населенного пункта Глубокое перемещение личного состава противника имеет единичный характер из-за высокой активности ударных БпЛА Сил обороны. Отмечаются случаи отказов военнослужащих армии РФ от выполнения боевых задач, информировали в ОТГ "Харьков".

В сообщении сказано, что вблизи Лукьянцев враг провел перегруппировку штурмовых групп 7-го отдельного мотострелкового полка 11-го армейского корпуса и изменил позиции минометных расчетов.

В ОТГ "Харьков" отметили, что Силы обороны Украины адекватно реагируют на действия и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов. Потери врага (безвозвратные и санитарные) за сутки 31 августа составили "104 существа, из них безвозвратные - 38, санитарные - 66".

Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 70 единиц вооружения и военной техники.

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