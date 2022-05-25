Командир отдал приказ оператору-наводчику обстрелять осколочно-фугасными снарядами калибра 125 мм многоэтажный дом в Чернигове.

Командиру танкового батальона и оператору-наводчику воинской части 41659 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в составе 41-й общевойсковой армии вооруженных сил Российской Федерации сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

По данным следствия, танковый батальон ВС РФ вторгся на территорию Черниговской области с целью вооруженного захвата Черниговского аэропорта и оккупации области.

"В ходе нападения командир батальона дал незаконный приказ оператору-наводчику обстрелять осколочно-фугасними снарядами калибра 125 мм жилой многоэтажный дом в г. Чернигове, который не был военной целью и не использовался для военных нужд. В результате обстрела были полностью разрушены отдельные жилые помещения дома", - говорится в сообщении.

Благодаря слаженным действиям Вооруженных Сил Украины вражеский танк уничтожен, а подозреваемые взяты в плен, добавили в Офисе генпрокурора.

Как писал УНИАН, Шевченковский районный суд города Киева заочно приговорил к 12 годам заключения бывшего народного депутата Украины Олега Царева.

Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 110 и ч. 3 ст. 109 УК Украины. Речь идет о публичных призывах к умышленным действиям с целью незаконного изменения границ территории и государственной границы Украины, а также о публичных призывах к насильственному изменению и свержению конституционного строя с использованием средств массовой информации.

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