Чтобы взорвать такую станцию нужны время и большое количество взрывчатки.

Чтобы взорвать Киевскую гидроэлектростанцию извне, оккупантам нужно было бы с самолета в одну точку сбросить три пятьсот килограммовых авиабомбы, а это почти невозможно, учитывая уровень противовоздушной защиты в столице, заявил гендиректор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота в эфире телемарафона, комментируя угрозы россиян взорвать другие дамбы в Украине после Каховской ГЭС.

"Что касается угроз на счет Киевской станции, то хотел бы подчеркнуть, что Каховскую станцию заминировали еще в прошлом году и это процесс не одного дня. Там сотни килограмм взрывчатки заложены. В сентябре еще работали наши работники и они видели, как военные заносили в машзал взрывчатку. ... Поэтому, чтобы взорвать такую станцию нужно время, требуется большое количество взрывчатки. Чтобы взорвать ее с внешней стороны, то нужно в одну точку, чтобы прилетел самолет и сбросил три пятисоткилограммовых авиабомбы. Сомневаюсь, что они смогут прилететь к нам на Киевскую станцию", - добавил он.

При этом глава компании считает, что такая слабая и медленная реакция международного сообщества на подрыв Каховской станции может развязать оккупантам руки относительно других терактов.

"Чем бы они нам не угрожали, если бы общество и весь мир среагировал бы в первые дни и жестко, то я думаю, что они (оккупанты - УНИАН) подумали бы – угрожать или нет. А когда идет такая замедленная реакция, то это "приглашение" террориста и агрессора к каким-то дальнейшим действиям", - считает Сирота.

Угрозы для Киевской ГЭС - что сообщалось

На российских пропагандистских каналах после теракта, совершенного россиянам на Каховской ГЭС, начали призывать разрушить плотину еще и Киевской ГЭС, чтобы затопить Киев.

Украинские военные предупредили, что подрыв Каховской ГЭС – не единственное преступление на объектах гидрогенерации, которое планировали оккупанты. Командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев отмечал, что одной из таких целей могла быть дамба Киевской ГЭС.

В то же время Наев заверил, что Киевская ГЭС сейчас защищена от ударов врага с воздуха и от диверсионно-разведывательных сил противника.

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