На территориях, где с июня этого года происходят наступательные действия Сил обороны, враг установил до 4-х мин на каждом квадратном метре.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко отметил чрезвычайно высокую плотности заминирования российскими захватчиками территорий, где с июня этого года происходят наступательные действия украинских защитников.

"Чем больше враг стоит на той или иной территории, тем больше плотность заминирования. Две-три-четыре мины на одном квадратном метре - это то, что мы имеем сейчас на тех территориях, где мы совершаем наступательные действия. Поэтому идем медленно, потому что должны уберечь наших людей. Конечно после этого, мы должны уберечь технику, чтобы продавить врага. Но, мы понимаем с чем мы имеем дело, с каким плотным заминированием столкнулись со времени начала этих боевых действий в июне месяце", - акцентировал Клименко в эфире телемарафона.

Также, он отметил, что продолжается процесс разминирования на деоккупированных территориях.

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"Несмотря на то, что мы очень много людей теряем во время разминирования, это и ранения, и к сожалению, теряем навсегда наших спасателей, нацгвардейцев, полицейских-саперов. Мы говорим об огромных территориях в 130 тыс. кв. километров, которые мы уже успели разминировать за это время. Могу сказать, что с земли, или из воды мы обезвредили 665 тыс. взрывоопасных предметов, и продолжаем это делать", - подчеркнул Клименко.

Министр внутренних дел добавил, о количестве специалистов, которые сейчас занимаются разминированием территорий.

"Мы продолжаем наборы в подразделения пиротехников и саперов. Например, в ГСЧС таких специалистов уже 1300 и мы продолжаем их набирать и обучать. Плюс еще 600 таких специалистов в Национальной полиции, 200 человек в Национальной гвардии. Это именно те военнослужащие, спасатели, полицейские, которые ежедневно разминируют наши территории", - отметил Клименко.

Заминирование территорий на юге Украины - детали

Плотное заминирование территории российскими оккупантами создает серьезные препятствия для продвижения Сил обороны во время контрнаступления.

6 июля в Сила Обороны Таврического направления отмечали, что основной проблемой контрнаступательных мер ВСУ на Запорожском направлении остается враждебное минирование представитель Объединенного пресс-центра, майор Валерий Шершень рассказывал, чтобы замедлить, продвижение украинских сил, российские оккупанты заминировали весь передний край на юге, если говорить о Запорожье. По его словам заминировано все - тропы, посадки, поля, огромные участки. Враг минировал все, как вручную, так и дистанционно, с помощью гусеничного минного заградителя ПМЗ4.

22 июля сообщалось, о шокирующем прогнозе некоторых экспертов, которые считают, что на разминирование Украины может уйти несколько веков.

Эксперты отмечают, что Россия интенсивно минировала линию фронта в ожидании контрнаступления Украины и активно использовала широко Запрещенные противопехотные мины ранее. По информации Human Rights Watch, российские войска применили по меньшей мере 13 типов противопехотных мин, а также мины-ловушки.

Как оценили GLOBSEC, в зависимости от рельефа местности и концентрации взрывчатки один сапер может очистить от 15 до 25 квадратных метров в день, а загрязненная территория Украины настолько велика, что 500 работающим сейчас группам разминирования, на завершение работы понадобится 757 лет.

24 июля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр информировала, что за все время контрнаступления на юге ВСУ освободили более 192 кв. км территорий, а за прошедшую неделю на этом направлении силы обороны - более 12 кв. км. В то же время на Бахмутском направлении за время наступления освобождено около 35 кв. км территории, в том числе за прошедшую неделю - еще около 4 кв. км.