Сегодня ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили более 100 огневых задач.

На юге подразделения Вооруженных сил Украины уничтожили полевой склад вражеских боеприпасов.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров, комментируя ситуацию в зоне ответственности по состоянию на 11:00.

По его словам, сегодня ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили более 100 огневых задач.

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"Более сотни огневых задач, выполненных нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями, обеспечили уменьшение вражеских мощностей на 19 рашистов, самоходную гаубицу "Мста-С", 5 танков и 3 единицы другой бронированной техники. В районе Благодатного уничтожен полевой склад вражеских боеприпасов", - отметил Назаров.

Ранее УНИАН уже сообщал, что террорист Гиркин заявил, что Путина убьют революционеры в случае проигрыша в войне. По его словам, революция может вспыхнуть из-за инфляции и ряда военных поражений.

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