По словам Подоляка, Приднестровье мешает развитию Молдовы.

Украина выступает за введение санкций против субъектов, ведущих деятельность в Приднестровье - оккупированном Россией регионе Молдовы.

Об этом в интервью молдавскому телеканалу TRM заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Вообще Приднестровье в его нынешнем виде действительно является дестабилизирующим фактором не только для Молдовы, в том плане, что оно не даёт стране эффективно развиваться, наличие всяких тёмных и криминальных офшоров сдерживает экономический рост. Это также ядро ​​дестабилизации и напряжённости в Украине", - заявил он.

Подоляк также пообещал, что Украина не будет стоять в стороне в случае дестабилизации ситуации в регионе.

"Несомненно, по мере эскалации конфликта будут какие-то решения по Приднестровью", - сказал Подоляк.

Ситуация в Приднестровье

Как сообщал УНИАН, 25 и 26 апреля произошли взрывы в здании "министерства госбезопасности ПМР" в Тирасполе, в воинской части в селе Парканы, а также была взорвана башня радиотелецентра "Маяк".

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины эти происшествия назвали провокацией, организованной спецслужбами России. Украинская разведка также сообщила, что войска РФ намерены нанести ракетный удар по Приднестровью и готовят в этом регионе провокации на майские праздники.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Молдова может стать одной из двух стран, которые в будущем планирует захватить Россия. А в Минобороны Украины предполагают, что Россия способна использовать Приднестровье по белорусскому сценарию.

Президент Владимир Зеленский считает атаку со стороны Приднестровья возможной. Но Украина не боится нападения, ведь в регионе из 15 тысяч солдат воевать умеют всего 3 тысячи. Тем не менее, контроль границы с "ПМР" все же усилили.