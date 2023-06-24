Начало украинского контрнаступления окончательно дестабилизировало российские элиты и усилило внутренний раскол, возникший после ряда поражений в Украине.

В Офисе президента Украины прокомментировали мятеж "вагнеровцев" в России, назвав это фактическим началом гражданской войны.

Как в комментарии журналистам заявил советник руководителя ОП Михаил Подоляк, события развиваются по сценарию, о котором говорили в течение всего прошлого года.

По мнению Подоляка, начало украинского контрнаступления окончательно дестабилизировало российские элиты, усилив внутренний раскол, возникший после поражения в Украине.

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"Сегодня мы фактически наблюдаем начало гражданской войны", - отметил он.

Советник главы ОП отметил, что группа Пригожина захватывает военные объекты, штабы и целые города, почти не встречая сопротивления на своем пути, и разоружает случайных солдат и полицейских.

"Путин объявляет Пригожина предателем и вне закона и анонсирует соответствующие приказы спецслужбам, но ничего не происходит — кризис управления, фактическая потеря власти. В то же время "Вагнер" продолжает свой марш на Москву. А Украина же продолжает двигаться своим путем. До границ 1991 года", - подчеркнул Подоляк.

Мятеж ЧВК "Вагнер" в России: что происходит

Как сообщал УНИАН, "повстанческие" движения начались в РФ вечером 23 июня. Тогда главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин обвинил российские регулярные войска в том, что те обстреляли его наемников. Однако, в Минобороны РФ это опровергли.

По словам Пригожина, этим утром его боевики якобы взяли под контроль все военные объекты в российском Ростове-на-Дону и продвигаются дальше.

Впоследствии с обращением к россиянам выступил и Путин, который назвал мятеж Пригожина "ударом в спину", "предательством" и "отступничеством". Глава государства-агрессора пообещал "защитить государство от внутренней измены" и подчеркнул, что все участники мятежа будут наказаны. Путин призвал их "не допускать роковой ошибки".

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