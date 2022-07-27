Во всех регионах Украины абсолютное большинство населения против любых территориальных уступок.

Для 84% украинцев какие-либо территориальные уступки недопустимы.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

"Лишь 10% считают, что для достижения мира и сохранения независимости можно отказаться от некоторых территорий. По сравнению с маем настроения населения практически не изменились. Во всех регионах Украины абсолютное большинство населения против любых территориальных уступок. Даже среди жителей востока, где сейчас ведутся интенсивные бои, 77% против уступок (готовы на уступки – лишь 16%), а среди жителей юга – 82% против уступок (готовы лишь 10%). Целесообразно обратить внимание, что в период с мая по июль на востоке с 68% до 77% стало больше тех, кто против каких-либо уступок (в других регионах существенных изменений не было)", - говорится в результатах исследования.

В то же время среди респондентов, которые до 24 февраля проживали на территории, которая после 24 февраля была оккупирована, и которые выехали на территорию, подконтрольную правительству Украины, лишь 17% выступают за территориальные уступки. Зато 82% считают, что никаких территориальных уступок не должно быть.

Кроме того, как показал опрос, среди русскоязычных украинцев 76% против территориальных уступок (поддерживают – 14%). Среди русскоязычных россиян также подавляющее большинство – 68% – выступают против любых уступок (поддерживают – 19%).

Что известно об опросе

Опрос проведен в течение 6-20 июля методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет, которые живут во всех регионах Украины (кроме АР Крым) и которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, которые контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года). В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года (АР Крым, г. Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за рубеж после 24 февраля 2022 года.

Статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% - для показателей, близких к 5%.