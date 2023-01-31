Вероятно, на Запорожское направление прибыли российские наемники.

Есть признаки того, что оккупанты готовятся к усилению боевых действий на Запорожском направлении.

В то же время, как сообщил руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин в эфире телемарафона, со стороны противника попыток атаковать и наступать большими группами нет.

"Определенные действия разведки наблюдаются, но до каких-то боевых столкновений за последнее время дело не дошло. Вместе с тем есть определенная информация, которая на данный момент уточняется, о прибытии российских наемников из частной военной компании на данное направление. ... Как мы знаем, там, где появляется "Вагнер", там идет определенная активизация. Поэтому мы тоже к этому готовимся, принимаем все необходимые меры, будем держать строй, как этого от нас требует наше руководство и весь украинский народ", – заверил Ерин.

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Ситуация на Запорожском направлении

Российские захватчики оккупировали около 60% Запорожской области и терроризируют обстрелами жителей подконтрольных украинской власти районов. За минувшие сутки на Запорожском направлении пострадали, по информации Генштаба, более 20 населенных пунктов.

Накануне секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что оккупанты хотят достичь каких-то успехов к годовщине полномасштабной войны, в частности, и на Запорожском направлении. Оккупанты проводят разведывательные действия с целью выяснить, каковы наши оборонительные возможности.

По мнению аналитиков Института изучения войны, россияне на Запорожском направлении готовятся к долгосрочной обороне. О том, что РФ на этом направлении больше сосредоточена на строительстве фортификационных сооружений, информировала и канадская разведка.

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