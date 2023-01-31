Чиновник отметил, что россияне превратили оккупированные территории юга Украины в крупнейшую тюрьму Европы.

Россия прислала на территорию временно оккупированного Мелитополя своих вербовщиков для пополнения ЧВК "Вагнер". Для этой роли Кремль отобрал надзирателей российских тюрем.

Как отметил мэр города Иван Федоров, отбор ведется преимущественно среди пленных украинцев.

"Россияне превратили оккупированные территории юга Украины в крупнейшую тюрьму Европы. А из заключенных-мужчин пытаются сделать пушечное мясо на фронт", - сказал он.

По данным чиновника, за период оккупации города россияне успели пленить тысячи мирных украинцев: часть их них удерживают в подвалах, других отправили на рытье окопов. Некоторых приговорили к пожизненному заключению.

"По информации Центра национального сопротивления вывезли в Крым 3.5 тысячи вязов Запорожской и Херсонской областей. Там пытаются вербовать украинцев в частные военные компании", - добавил Федоров.

На данный момент на территории Мелитополя россияне создали по меньшей мере пять концлагерей для пленных. За ними наблюдают "смотрящие" из российских тюрем, которые отбирают среди заключенных будущих "вагнеровцев".

Присутствие войск РФ в Мелитополе

Напомним, что российским войскам удалось прорваться в Мелитополь буквально в первые дни начала вторжения. На данный момент оккупанты сделали город фактической "столицей" оккупированных районов Запорожской области.

Как ранее сообщал Федоров, за почти год оккупации россияне похитили тысячи горожан, некоторые из них были принудительно перемещены в другие регионы или в Россию.

По данным пресс-центра Сил обороны Таврического направления, по состоянию на 31 января есть признаки того, что оккупанты готовятся к усилению боевых действий на Запорожском направлении.

Также сегодня стало известно, что россияне активно строят оборонительные сооружения на этом участке фронта. Речь идет, в частности, о так называемых "зубах дракона".

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