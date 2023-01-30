Репрессии и депортации стали обычным явлением в оккупированном россиянами южном городе Украины.

С начала российской оккупации в Мелитополе было похищено около тысячи горожан. Несколько тысяч были принудительно перемещены в другие регионы или в Россию. Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров во время брифинга.

"За почти год оккупации только в городе Мелитополе было похищено почти 1000 наших жителей. На сегодня точно сотни еще находятся в плену в разных городах", – сообщил он.

По данным Федорова, россияне также незаконно вывезли в Крым не менее 3,5 тысяч заключенных, находившихся в местных исправительных учреждениях.

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Кроме того, мэр отметил, что недавно оккупанты издали указ о легализации тюрем и "пыточных" на захваченных территориях. Таковые есть и в Мелитополе.

Ситуация в Мелитополе

Из-за провалившихся попыток захвата Запорожья оккупанты сделали Мелитополь фактической "столицей" оккупированных районов Запорожской области. Кроме того, этот город считается ключевым пунктом для контроля всего Таврического направления.

Ввиду стратегического значения города вблизи него и порой в самом Мелитополе происходит "бавовна", которая нарушает российскую логистику и убивает самих оккупантов.

При этом местное население постоянно страдает от издевательств со стороны оккупантов. Порой достается и заезжим российским пропагандистам.

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