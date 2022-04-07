Чиновник объяснил, как экономические санкции Запада влияют на боевые способности РФ.

Экономические санкции заставляют Россию пытаться поддерживать курс рубля. А это истощает ее ресурсы, которые используются для ведения войны в Украине.

Как передает портал CNN, соответствующее заявлении сделал заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.

По словам чиновника, Штаты с европейскими союзниками и партнерами ввели определенный перечень санкций. Эти ограничения повлияли на экспортеров товаров из России. Они были вынуждены взять доллары и евро, которые зарабатываются на продаже товаров, вывести их в РФ и обменять на рубли. Таким способом Россия пытается поддерживать курс национальной валюты, но это истощает ее военные ресурсы.

"Каждый раз, когда они берут доллар или евро и возвращают их в Россию, и заставляют свои компании покупать рубли, это истощает их ресурсы, которые они могли бы использовать для ведения войны", — заявил Адейемо.

Замминистра финансов не дал прямого ответа на вопрос о том, должна ли Европа ввести эмбарго на нефть и газ из РФ. По словам чиновника, Европа взяла на себя "обязательство отказаться от российских энергоносителей, и именно это она начала делать". Здесь Адейемо указал на запрет импорта угля из России, который вошел в пятый пакет санкций ЕС. Тем временем Reuters написал, что упомянутое решение отстрочат из-за Германии.

Согласно заявлению замминистра, сейчас Министерство финансов США препятствует попыткам обходить санкции и продолжает давить на "российские военные машины", включая аэрокосмическую и военную промышленности.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

Вас также могут заинтересовать новости: