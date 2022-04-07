В то же время нефть и газ, которых ЕС импортирует из России в значительно больших объемах, по-прежнему остаются нетронутыми.

Вступление в действие запрета ЕС на импорт российского угля перенесут на середину августа, что на месяц позже, чем планировалось ранее.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что сегодня представители Европейского Союза должны утвердить эмбарго в отношении российского угля с середины августа. По информации источника, на переносе даты настаивала Германия.

Прекращение импорта ЕС российского угля является краеугольной мерой в пятом пакете санкций против России, который Комиссия ЕС предложила на этой неделе как реакцию на ужасные события в Буче.

Отмечается, что утверждение пакета станет первым запретом ЕС на импорт энергоносителей из России с начала российского вторжения в Украину 24 февраля.

В то же время нефть и газ, которых ЕС импортирует из России в значительно больших объемах, по-прежнему остаются нетронутыми.

Как сообщал УНИАН, пятый пакет санкций против России, который был разработан в ответ на жестокие действия РФ в Буче, включал ограничения в энергетике, торговле, транспорте и банковской сфере.

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