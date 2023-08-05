Вражеское судно почти наверняка получило серьезные повреждения, отметили в британской разведке.

Повреждение российского большого десантного корабля "Оленегорский горняк" после атаки морских дронов стало серьезным ударом по Черноморскому флоту Российской Федерации.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter, ссылаясь на данные разведки. По ее данным, ночью 3-4 августа 2023 года десантный корабль российских военно-морских сил "Оленегорский горняк" почти наверняка получил серьезное повреждение после нанесения удара у базы ЧФ в Новороссийске.

При этом, фотографии судна с креном в 30-40 градусов свидетельствуют, что было пробито несколько водонепроницаемых отсеков, или что усилия экипажа по ликвидации повреждения были неэффективными.

Видео дня

"Обычно приписанное к Северному флоту России судно усилило Черноморский флот со времени вторжения России в Украину и часто переправляло военные и гражданские грузы между Россией и оккупированным Крымом, когда Керченский мост был взорван в результате атак", - говорится в сообщении.

Этот корабль весом 3 600 тонн, 113 метров в длину представляет собой крупнейшее российское военно-морское судно, которое было серьезно повреждено или уничтожено после потопления ракетного крейсера Москва 13 апреля 2022 года.

"Это серьезный удар по Черноморскому флоту, который ранее передислоцировал большинство своих подразделений в Новороссийск из-за высокой угрозы в Севастополе", - говорится в сообщении.

Большой десантный корабль "Оленегорский горняк" поврежден - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, в ночь на 4 августа на военные корабли России в Новороссийске была совершена атака. По информации источников УНИАН, спецоперацию проводили Служба безопасности Украины совместно с Военно-морскими силами Вооруженных сил.

В результате атаки "Оленегорский горняк" получил серьезную пробоину и пока не может выполнять свои боевые задачи, утверждал источник.

В ВМС Украины подтверждали повреждение российского корабля "Оленегорский горняк" в Черном море, отмечая, что они существенные.

В сети появилось видео, на котором видно, что судно наклонилось на бок и медленно тонет. Спутниковые снимки показывают, что оккупантам удалось отбуксировать судно к причалу в Новороссийске.

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