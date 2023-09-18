Из-за вражеских обстрелов также разрушены частные дома и поврежден автомобиль.

Сегодня российские оккупанты в очередной раз обстреляли Авдеевки и окрестности Торецка, что в Донецкой области. В результате атак есть погибшие и раненый местный. По этим фактам правоохранители начали досудебные расследования по статье о нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины), сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, в 7:30 российские террористические войска ударили, вероятно из артиллерии, по пгт Северное г. Торецк. В результате разрыва вражеского снаряда погиб мужчина, который ехал на велосипеде. В то же время, другой местный житель во время атаки находился на улице и получил осколочное ранение грудной клетки.

Кроме того, в 11:45 российские военные нанесли авиаракетный удар по Авдеевке. Вражеский боеприпас попал в частный сектор. Из-за этого во дворе собственного домовладения погибла женщина.

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По данным прокуратуры, из-за вражеских обстрелов в населенных пунктах разрушены частные дома и поврежден автомобиль.

Российские атаки гражданского населения

Сегодня российские захватчики также осуществили ряд обстрелов Херсонщины. В частности, враг с беспилотника сбросил взрывчатку на автостанцию в Бериславе, ранения получили трое мужчин и женщина. Их всех госпитализировали.

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