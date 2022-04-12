Из-за ухудшения погодных условий противник не может применять БПЛА для разведки и корректировки огнем.

На Николаевщине переодетые оккупанты на гражданских автомобилях попытались атаковать украинские позиции.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" в Facebook.

Так, по данным военных, на Южнобугском направлении оккупанты пытаются улучшить тактическое положение и закрепиться по административным границам Херсонской области, но в подразделениях противника наблюдаются нередкие случаи дезертирства.

"В то же время, на Николаевщине, выискивая отчаянные способы диверсий, переодетые рашисты на 3 гражданских автомобилях пытались выдать себя за группу эвакуированных местных жителей, которые заблудились. Подъехав под таким прикрытием к нашим позициям, оккупанты попытались атаковать, но получили достойный отпор. Потеряв 5 своих, рашисты быстро слиняли с поля боя", - сообщили военные.

Из-за ухудшения погодных условий - штормовой ветер и дожди - противник не может применять беспилотные летательные аппараты для разведки и корректировки огнем.

"В Черноморской операционной зоне силы природы на стороне Украины: штормовая погода значительно усложняет маневрирование корабельной группировки рашистов. Но угроза ракетных ударов с моря остается", - предупреждают военные.

Напомним, на Николаевщине снайпер остановил колонну оккупантов и захватил в плен офицера.

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