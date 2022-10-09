Российские военные обстреливали населенные пункты и позиции украинских военных из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии соприкосновения.

На Краматорском направлении российские оккупанты минируют мостовые переходы, переправы и пригороды населенных пунктов.

Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 18:00.

В частности, на этом направлении оккупанты обстреливали населенные пункты и позиции украинских военных из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии соприкосновения.

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В частности, в районах населенных пунктов Белогоровка, Грековка, Ивановка, Невское, Первомайское, Серебрянка и тернии.

"Осуществляют массированное минирование мостовых переходов, переправ и пригородов населенных пунктов", - рассказали в Генштабе.

Война в Украине: главные новости

Продолжается контрнаступление ВСУ на юге и востоке страны. По последним данным Генштаба, украинские бойцы освободили более 1170 кв. км на Херсонском направлении с начала активных боевых действий.

В Луганской области ВСУ освободили еще семь населенных пунктов: Новолюбовка, Невское, Грековка, а также села Коломыйчиской сельской общины Сватовского района - Новоегоровка, Надежда, Андреевка, Стельмаховка.

Вместе с тем оккупанты продолжают безуспешные атаки на востоке Украины. За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки противника в районах населенных пунктов Терны, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Первомайск, Опытное, Невельское и Победа.

Накануне неизвестные взорвали часть автодорожного полотна Крымского моста, что побудило предателей бежать с полуострова в Бердянск, а оттуда - в Россию.

В связи с военными поражениями на поле боя враг продолжает терроризировать гражданское население. Россиянами были обстреляны Запорожье и Полтава.

С начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили уже 62 500 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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