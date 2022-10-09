По его словам, коллаборанты низшего звена недовольны ходом событий на юге.

С временно оккупированной Новой Каховки на Херсонщине российские захватчики активно вывозят свои семьи. В частности, в последнее время выехало 12 автобусов в Крым.

Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань в Facebook.

"Херсонщина. Из Новой Каховки руководство оккупантов вывезло 12 автобусов со своей родней. Пока в Крым. А чего это они? Страшно?"- Спросил он.

Видео дня

По словам депутата, коллаборанты низшего звена недовольны ходом событий. Так, гауляйтер Херсонщины Кирилл Стремоусов заявляет, что все под их контролем, тогда как ЗСУ "уже более 1,1 тыс. квадратных км на Херсонском направлении уволили и не останавливаются".

Ситуация на Херсонщине

Как писал УНИАН, в конце августа ВСУ объявили о начале контрнаступления на юге Украины. В то же время украинские военные начали активно освобождать населенные пункты в Харьковской области.

Уже 7 октября вечером президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 1 октября в Херсонской области было освобождено и стабилизировано более 500 квадратных километров территории и десятки населенных пунктов.

Российская армия несет значительные потери на оккупированной части Херсонской области. По сообщениям Генштаба, больницы не могут справиться с потоком раненых российских захватчиков.

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