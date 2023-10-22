Подъезды к объекту охраняют военные России.

Украинские партизаны нашли еще одну секретную базу российских оккупантов. Место дислокации находится возле Джанкоя.

"Наш агент обнаружил и зафиксировал крупное место дислокации российских войск на зерноскладе в селе Заречное Джанкойского района", - говорится в сообщении "АТЕШ" в Telegram-канале.

Отмечается, что на базе находится около 20 единиц автомобильной техники, среди которых есть как тентованые УРАЛы и Камазы, так и топливозаправщики. При этом подъезды к объекту охраняют военные России возле обустроенных оборонительных позиций.

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"Нам известно, что личный состав расквартирован по всему населенному пункту", - уточнили партизаны.

Самолеты МиГ-31К в Крыму - что известно

Россияне передислоцировали на аэродром "Бельбек" четыре самолета МиГ-31 с ракетами "Кинжал", которые могут быть использованы для патрулирования над Черным морем.

По словам военного эксперта Сергея Згурца, Россия рискует, перебрасывая МиГ-31 в Крым, потому что это цели для украинских военных.

В разведки Минобороны Британии считают, что такое решение президента РФ Владимира Путина о переброске в Крым МиГов с "Кинжалами" соответствует "типичной российской риторике", направленной на внутреннюю аудиторию, которая называет Запад "агрессорами", а действия России считает "необходимыми для защиты государства".

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