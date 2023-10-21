По данным разведчиков, существует несколько основных причин, почему эти "птички" теперь базируются на полуострове.

В британской разведке объяснили, почему российский диктатор Владимир Путин приказал патрулировать Черное море самолетами МиГ-31К с "Кинжалами".

Как говорится в отчете разведки Минобороны Британии, опубликованном в субботу, 21 октября, такое заявление Путина соответствует "типичной российской риторике", направленной на внутреннюю аудиторию, которая называет Запад "агрессорами", а действия России считает "необходимыми для защиты государства".

Этот приказ был издан после усиления морского присутствия США в Восточном Средиземноморье. поэтому, Россия пытается продемонстрировать, что эти суда под угрозой.

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Конкретное упоминание диктатором о ракете "Кинжал" и ее возможностях, вероятно, было сделано с целью продемонстрировать, что Россия остается способной производить и использовать новое оружие, несмотря на вторжение в Украину. Впрочем, в разведке Британии отметили, что эта ракета все еще остается в стадии эксплуатационных испытаний, а производительность "Кинжала" в Украине пока плохая.

"На бумаге" ракета является "очень мощной", способна летать на гиперзвуковой скорости и уклоняться от современных систем ПВО. Впрочем, нужно значительно усовершенствовать принцип искоренения "Кинжалов", чтобы достичь заявленного потенциала.

Самолеты МиГ-31К в Крыму

Российские захватчики передислоцировали на аэродром "Бельбек" (Крым) по меньшей мере четыре самолета МиГ-31. Ранее в РФ заявляли о намерении начать патрулирование над Черным морем самолетов-носителей аэробалистических ракет "Кинжал".

Военный эксперт Сергей Згурец отмечал, что Россия сильно рискует, если передислоцирует МиГ - 31 в Крым, потому что это хорошие цели для украинских систем впечатления, начиная от беспилотных комплексов и до управляемых крылатых ракет. По его словам, этой возможностью надо оперативно воспользоваться и существенно уменьшить количество носителей ракет "Кинжал".

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